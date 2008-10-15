НХЛ. Президент США пригласил в гости «Детрйт Ред Уингз»

Президент США Джордж Буш-младший принял в белом доме обладателей Кубка Стенли "Детройт Ред Уингз". "Вы первая команда, которую я чествовал, когда стал президентом. Теперь я ухожу и снова мне выпала удача пригласить вас в гости. Вы ещё, возможно, вернётесь сюда, а вот я – нет", — приводит слова Буша Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт НХЛ. За последние 11 лет "Красные Крылья" из Детройта 4-й раз выиграли Кубок Стэнли. В финале серии плей-офф сезона-2008 они обыграли "Питтсбург" (4:2). Обладателем Кубка Стенли в составе "Ред Уингз" стал и россиянин Павел Дацюк.