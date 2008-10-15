Миан: Я приеду за поясом WBA и нокаутирую Валуева

Австралийский супертяж Кали Миан высказал своё недовольство относительно отмены поединка с чемпионом мира по версии WBA Николаем Валуевым. Миан тем не менее уверен, что Валуеву не удастся избежать поединка с ним, так как австралиец занимает первую строчку в мировом рейтинге WBA и вправе считаться официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии этой боксёрской организации. "Этот способ часто применяется в боксе, но Валуев знает, что обязан будет встретиться со мной в феврале следующего года. Я занимаю первую строчку в рейтинге, и Валуев может предпринимать, что угодно, но в конце-концов он обязан будет встретится со мной – цитирует Миана fijitimes.com – И когда этот поединок состоится, я постараюсь сделать так, чтобы Валуев не смог его забыть. Я сказал поклонникам бокса в Германии, когда избил Доменика Александра, что собираюсь вернуться и бросить вызов Валуеву. Я сказал его менеджеру, что приеду за поясом WBA и нокаутирую Николая. Его промоутеры знают, что я очень серьёзно настроен, поэтому я верю, что наша встреча состоится", передает Чемпионат.ру.