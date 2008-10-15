Формула-1. Райкконен: «Макларены» вынесли меня из борьбы за победу на Гран-при

Пилот «Феррари» Кими Райкконен уверен, что если бы старт Гран-при Японии сложился иначе, он бы выиграл гонку на «Фудзи». «Я не знаю, о чем думали парни позади. Они тормозили так поздно, что избежать хаоса было уже невозможно. Со стороны «Макларенов» это была необъяснимая ошибка, собственно, они меня вынесли из борьбы за победу в японской гонке. Если бы я прошел первый поворот без потерь, я бы выиграл. Но вместо того, чтобы лидировать в гонке, я застрял за медленными болидами», – цитирует Райкконена СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Autosport.