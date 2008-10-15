Баскетбол. Результаты жеребьевки женского ЧЕ-2009

В Риге состоялась жеребьёвка женского чемпионата Европы по баскетболу 2009 года. Группа А: Испания, Чехия, Словакия, победитель квалификационной группы А. Группа В: Латвия, Польша, Греция, Венгрия. Группа C: РОССИЯ, Турция, Литва, Сербия. Группа D: Беларусь, Франция, Израиль, победитель квалификационной группы В. Игры пройдут с 7 по 20 июня в Риге, Валмиере и Лиепае. Две дополнительные путёвки разыграют команды Украины, Италии, Бельгии, Болгарии, Хорватии и Германии в дополнительном квалификационном состязании. Он пройдет в январе 2009 года. Победители каждой из групп получит право играть в финальной части Евробаскета. Группа А: Болгария, Украина, Германия. Группа В: Хорватия, Бельгия, Италия.