В крови Черепанова следователи ищут допинг

Следователи допросили в рамках дела о смерти хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова врачей его клуба и больницы, где спортсмену оказывали помощь, сообщает «РИА«Новости». «(В рамках расследования дела) Назначено судебно-медицинское исследование с постановкой вопросов о наличии в крови и других образцах следов сильнодействующих запрещенных веществ (допинга), а также о наличии следов, свидетельствующих о применении таких веществ ранее», - говорится в пресс-релизе Следственного комитета при прокуратуре РФ. К настоящему времени опрошены врач и менеджер клуба «Авангард», врач реанимационного отделения, генеральный директор дворца спорта «Витязь», где происходил матч, а также другие работники и руководство Ледового дворца, отмечает СКП.