Лучшей теннисисткой года признана Иванович

Сербка Ана Иванович стала обладательницей премии авторитетного теннисного издания German Tennis Magazine имени Михаэля Вестфаля. Эта награда вручается лучшему теннисисту года по результатам опроса читателей издания. Победительница Roland Garros-2008 Ана Иванович стала первой женщиной-теннисисткой, получившей эту награду. До нее лауреатами премии становились, в том числе, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Премия названа в честь немецкого теннисиста, который умер в 1991 году в возрасте 25 лет от СПИДа. В марте 1986 года Вестфаль занимал 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), ему так и не удалось выиграть ни одного турнира АТР. "Я начала играть в теннис, смотря на Монику Селеш, и я знаю, что много детей наблюдает за профессиональными игроками и пытается учиться у них. Я пытаюсь быть хорошим примером, насколько это возможно, и очень приятно получить награду по результатам голосования фанатов", - призналась Ана Иванович, передает «РИА«Новости». 2008-й для сербки выдался богатым на индивидуальные призы - в марте она стала обладательницей награды WTA за спортивное мастерство, в июле была названа теннисисткой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).