Бокс. Холифилду «светит» тюрьма

Адвокат, представляющий интересы матери одного из детей бывшего четырехкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда, требует его заключения в тюрьму за уклонение от уплаты алиментов, сообщает ALLBoxing.ru. По словам адвоката, Холифилду был дан срок до 1 сентября, чтобы оплатить юридические расходы, связанные с взысканием с него алиментов, а также открыть траст-фонд для накопления средств на высшее образование для своего 11-летнего сына. Однако ни одно из этих требований не было выполнено. Заседание суда, на котором будет рассматриваться данный вопрос, состоится 22 октября. Размер алиментов, которые экс-чемпион выплачивает на содержание этого ребенка, составляет три тысячи долларов в месяц. Всего же Холифилд, заработавший за свою карьеру порядка 248 миллионов долларов и имеющий 11 детей, лишь двое из которых живут вместе с ним и его третьей женой, ежегодно тратит на выплату алиментов около 500 тысяч долларов.