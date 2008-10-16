ЧМ-2010. Квалификация. Результаты матчей

Европа Группа 1 Мальта – Венгрия – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Торгелле (23). Португалия – Албания – 0:0 (0:0) ПОРТУГАЛИЯ: Ким, Мигел (Н.Гомеш, 75), Бруну Алвеш, Пепе, П.Феррейра, Моутинью (Нани, 55), Мануэль Фернандеш, Р.Мейрелеш, К.Роналду, Данни (Куарежма, 55), Угу Алмейда. Группа 2 Латвия – Израиль – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Бенаюн (50), 1:1 – Колесниченко (89). Люксембург – Молдавия – 0:0 (0:0) Греция – Швейцария – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Фрай (42, пенальти), 1:1 – Харистеас (68), 1:2 – Нкуфо (77). Группа 3 Чехия – Словения – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Сьонко (62). ЧЕХИЯ: Житка, Янкуловски, Розегнал, Уйфалуши, Райнох, Сьонко, Поспех, Яролим (Ширл, 66), Плашил, Барош (Кладрубски, 90+1), Фенин (Сверкош, 82). Словакия – Польша – 2:1 (0:0) Голы: 0:1 – Смолярек (70), 1:1 – Шестак (85), 2:1 – Шестак (86). ПОЛЬША: Боруц, Войтковяк, Жевлаков, Дудка, Василевски, М.Левандовски, Брожек (Кшинувек, 84), Геррейро (Р.Левандовски, 89), Блашчиковски, Смолярек, Муравски (Гаргула, 66). Северная Ирландия – Сан-Марино – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Хили (30), 2:0 – Грант Маккэн (43), 3:0 – Лэфферти (56), 4:0 – Стивен Дэвис (85). Группа 5 Босния и Герцеговина – Армения – 4:1 (2:0) Голы: 1:0 – Э.Спахич (31), 2:0 – Дзеко (39), 3:0 – Муслимович (56), 3:1 – В.Минасян (85), 4:1 – Муслимович (89). Эстония – Турция – 0:0 (0:0) Бельгия – Испания – 1:2 (1:1) Голы: 1:0 – Сонк (7), 1:1 – Иньеста (36), 1:2 – Вилья (88). БЕЛЬГИЯ: Стейнен, Симонс, ван Бейтен (Дамс, 46), Вертонген, Феллайни, Компани, Вермелен, Дефур (ван Дамм, 73), Витзель, Сонк, Ванден Борре (Жилле, 88). ИСПАНИЯ: Касильяс, С.Рамос, Пуйоль, Хуанито, Капдевила, Сенна, Хави, Иньеста (Гуиса, 85), С.Касорла (Хаби Алонсо, 64), Вилья, Ф.Торрес (Фабрегас, 16). Группа 6 Хорватия – Андорра – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Ракитич (16), 2:0 – Олич (32), 3:0 – Модрич (75), 4:0 – Ракитич (87, пенальти). ХОРВАТИЯ: Плетикоса, Праньич, Шимунич, Крижанац (Кнежевич, 79), Чорлука, Ракитич, Вукоевич (Леко, 62), Модрич, Класнич, Петрич, Олич (Манджукич, 66). Белоруссия – Англия – 1:3 (1:1) Голы: 0:1 – Джеррард (11), 1:1 – Сытько (28), 1:2 – Руни (50), 1:3 – Руни (74). БЕЛОРУССИЯ: Жевнов, Омельянчук, Филипенко, Верховцев, Стасевич (В.Глеб, 90), Кульчий, Молош, Сытько, Путило (Родионов, 67), Булыга, Кутузов (Страханович, 77). АНГЛИЯ: Джеймс, У.Браун, Р.Фердинанд, Апсон, Бридж, Бэрри, Лэмпард, Джеррард, Уолкотт (Райт-Филлипс, 68), Руни (Бекхэм, 88), Хески (Крауч, 70). Группа 7 Литва – Фарерские острова – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Данилявичюс (20). Австрия – Сербия – 1:3 (0:3) Голы: 0:1 – Красич (15), 0:2 – Яванович (18), 0:3 – Обрадович (24), 1:3 – Янко (80). СЕРБИЯ: Стойкович, Лукович, Видич, Иванович, Мильяш (Кузманович, 53), Станкович (Янкович, 76), Красич, Обрадович, Яванович, Пантелич (Тошич, 63), Жигич. Группа 8 Грузия – Болгария – 0:0 (0:0) Ирландия – Кипр – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Р.Кин (5). Италия – Черногория – 2:1 (2:1) Голы: 1:0 – Аквилани (8), 1:1 – Вучинич (19), 2:1 – Аквилани (29). ИТАЛИЯ: Амелия, Дзамбротта, Каннаваро, Кьеллини, Доссена (Бонера, 59), Гаттузо, Де Росси, Аквилани (Перротта, 65), С.Пепе, Ди Натале (Куальярелла, 76), Джилардино. Группа 9 Норвегия – Голландия – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – ван Боммел (62). ГОЛЛАНДИЯ: ван дер Сар, Марселлис, Ойер, Матийсен, ван Бронхорст, ван Боммел, де Зеув, ван дер Варт (Снейдер, 75), Кюйт, Бабел (Афеллай, 25), Хунтелар (ван Перси, 56). Исландия – Македония – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Гуннарссон (15). Южная Америка 10-й тур Боливия – Уругвай – 2:2 (2:0) Голы: 1:0 – Мартен (15), 2:0 – Мартен (42), 2:1 – Буэно (64), 2:2 – Абреу (88). Парагвай – Перу – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Бенитес (82). Чили – Аргентина – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Орельяна (36). АРГЕНТИНА: Каррисо, Демичелис, Камбьяссо (Санд, 82), Хайнце, Дзанетти, Диего Милито (Бергессио, 46), Маскерано, Ледесма, Агуэро, Бурдиссо (Диас, 18), Месси. Бразилия – Колумбия – 0:0 (0:0) БРАЗИЛИЯ: Жулио Сезар, Майкон, Лусио, Жуан (Тиаго Силва, 66), Жосуэ, Клебер, Элано (Мансини, 58), Жилберто, Жо, Кака, Робиньо (Пато, 63). Венесуэла – Эквадор – 3:1 (0:1) Голы: 0:1 – Мина (10), 1:1 – Мальдонадо (49), 2:1 – Морено (57), 3:1 – Аранго (68). Положение команд: Парагвай – 23 (10), Бразилия – 17 (10), Аргентина – 16 (10), Чили – 16 (10), Уругвай – 13 (10), Эквадор – 12 (10), Колумбия – 11 (10), Венесуэла – 10 (10), Боливия – 9 (10), Перу – 7 (10).