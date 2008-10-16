Чемпионат России. Суперлига А. Женщины. Результаты игр

Динамо Курск – Динамо Москва – 66:72 (16:21, 15:23, 11:17, 24:11) ДИНАМО К: Белл (13), Бочарова (11), Валюжите (10), Псарева (8 + 11 подборов). ДИНАМО М: Екабсоне (19 + 8 подборов), Кузина (18 + 11 подборов + 3 блок-шота), Бурс (13 + 6 подборов). Вологда-Чеваката – Динамо-ГУВД – 64:54 (22:14, 17:9, 15:14, 10:17) ВОЛОГДА: Бокарева (18 + 13 подборов + 4 передачи + 7 перехватов), Харченко (16), Белякова (9), Соколовская (9). ДИНАМО-ГУВД: Болсуновская (14 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата), Мясоедова (14 + 5 подборов + 4 перехвата), Хазова (8).