Евролига. Женщины. Результаты матчей

Группа А НАДЕЖДА Россия – ВИСЛА Польша – 79:80 ОТ (15:21, 18:16, 22:18, 16:16, 8:9) НАДЕЖДА: Веремеенко (20 + 10 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Кристон (21), Тамане (14 + 12 подборов + 4 передачи). ВИСЛА: Холдскло (20 + 7 подборов), Фернандес (19 + 5 перехватов), Кэнти (13 + 6 подборов). БУРЖ Франция – БЕШИКТАШ Турция – 79:49 (11:12, 23:17, 22:11, 23:9) Группа В ГАМБРИНУС Чехия – ВЕНЕЦИЯ Италия – 68:77 (16:24, 22:14, 10:19, 20:20) ТТТ-РИГА Латвия – ШОПРОН Венгрия – 71:86 (23:24, 13:18, 20:15, 15:29) ЦСКА Россия – ЛИЛЛЬ Франция – 96:44 (27:6, 22:10, 26:7, 21:21) ЦСКА: Даглас (20), Сапова (16), Корстин (12 + 9 подборов), Горбунова (11), Воутерс (11 + 8 подборов), Степанова (10). ЛИЛЛЬ: Андерсон (16), Роберт (10). Группа С ШИБЕНИК Хорватия – УГМК Россия – 62:92 (14:26, 15:19, 21:27, 12:20) ШИБЕНИК: Джинкс (16 + 6 передач), Иванкович (14), Гардин (11 + 8 подборов). УГМК: Тэйлор (18 + 6 подборов + 3 перехвата), Груда (18), Бибржицка (15 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 2 блок-шота), Баранова (12 + 8 подборов), Джонс (11 + 6 подборов), Пондекстер (10 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата). ВАЛАНСЬЕН Франция – УСК Чехия – 78:62 (26:13, 23:17, 15:10, 14:22) РОС-КАСАРЕС Испания – ЛОТОС Польша – 93:51 (23:14, 21:11, 23:12, 26:14) Группа D ФЕНЕРБАХЧЕ Турция – ТЕО Литва – 76:68 (28:21, 19:20, 10:15, 19:12) МОНПЕЛЬЕ Франция – КОШИЦЕ Словакия – 65:67 (20:19, 21:16, 12:14, 12:18)