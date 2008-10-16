Капелло: Все игроки выполняли мою установку на игру

Капелло излучает радость, АРНаставник сборной Англии Фабио Капелло остался довольным победой подопечных над белорусами, выделив игру британцев во втором тайме, сообщает FOOTBALL.UA. "В первом тайме белорусы играли очень хорошо, но во второй половине мы усилили давление и получили фантастический результат в итоге", - заявил дон Фабио. "Уэйн Руни - очень важный игрок для нас. Он забил два мяча, в чем ему существенно помогла команда. Все игроки безприкословно выполняли мою установку на игру". "10 минут в первом тайме Беларусь нас переигрывала, используя короткие пасы. Глубже в полузащиту частенько садились Джеррард, Руни и Хески - они менялись. На второй же тайм я принял решение закрепить позиции за отдельными игроками".