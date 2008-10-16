Штанге: Упрекнуть подопечных не в чем

Бернд ШтангеCборная Беларуси в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010 в Минске уступила команде Англии — 1:3. "Нормально играли лишь до середины встречи, а потом ребят надломил второй пропущенный мяч. В то время как Фабио Капелло одной рукой может доставать из мешка по 8 равноценных футболистов, мы боимся каждой потери", - сказал наставник команды Бернд Штанге, сообщает FOOTBALL.UA. "У нас получил травму Александр Глеб, и это создало огромные проблемы в организации игры. Тем не менее мне не в чем упрекнуть подопечных — все бились, старались. Впереди еще много матчей, и мы будем стремиться по максимуму брать очки".