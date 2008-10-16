Жирков: Мы всю игру владели преимуществом

Юрий Жирков атакует, ReutersОдним из главных действующих лицом в атаке российской сборной стал по уже старой доброй традиции ее левый защитник, отмечает FOOTBALL.UA. - Верно ощущение, что в атаке вы провели гораздо больше времени, чем в обороне? - Так сложилась игра. Мы атаковали больше, а финны, в свою очередь, проблем нам создавали мало. Потому я так часто и подключался в нападение. Но это вовсе не говорит о том, что игра была легкой. Нет, несмотря на крупный счет, она получилась очень тяжелой. Гости очень хорошо играли в обороне, здорово перемещались и четко страховали друг друга. Поэтому много моментов у их ворот создавать не удавалось. - При этом финны играли еще и очень жестко. Вам, в частности, снова несколько раз досталось по ногам. - Это футбол. Я уже к подобному привык. - То, что особенно хорошо у вас получалось взаимодействие с Аршавиным, импровизация или результат работы на тренировках? - Так получилось, что большинство наших атак шло с левого фланга, где постоянно играл я и куда смещался Андрей. Не скажу, что мы это наигрывали, но взаимопонимание действительно находили легко. - Первый гол как раз и получился после разыгранной вами комбинации. - Да, Аршавин дал мне такой великолепный пас, что я должен был забивать сам. Не получилось, но финны под давлением Паши Погребняка сами мне помогли. - В вашей карьере бывали матчи, когда соперник забивал два гола в свои ворота? - Точно не припомню, но наверняка такое было. - А то, что вы сами никак не забьете за сборную, похоже уже на какое-то заклятье. Какой момент у вас был во втором тайме! - Даже не знаю, почему мяч после моих ударов никак не идет в ворота. Логического объяснения этому нет. Но в следующем году постараюсь забить обязательно. - 3:0 - заслуженный результат? - Конечно. Мы всю игру владели преимуществом, и рано или поздно это должно было сказаться. - Как легче было действовать в атаке: с мощным центральным нападающим или без него? - Мне кажется, у нас получалось и с Погребняком, и после того, как он ушел с поля, а вперед выдвинулся Аршавин. - В матче Германия - Уэльс за кого будете болеть? - За Уэльс, естественно. Но если обе команды потеряют очки, тоже не расстроюсь. - Эти 3:0 окончательно погасили отрицательные эмоции, оставшиеся после матча в Германии? - Скорее всего. Год сборная закончила успешно, и теперь мы в отличном настроении можем переключиться на клубные дела.