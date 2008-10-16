Баджо похвалил Сарате

Экс-игрок сборной Италии Роберто Баджо высказал свое мнение о текущем чемпионате Италии. "Как обычно, чемпионат очень напряженный", - говорит Баджо. "Со старта чемпионата несколько команд очень удивили и сейчас заслуженно находятся в верхней части турнирной таблицы. Вальтер Дзенга собрал отличный коллектив в Катанье, также прекрасно выглядит Удинезе. Я не буду сейчас давать прогноз об обладателе скудетто, лишь скажу, что борьба будет идти между постоянными претендентами", сообщает FOOTBALL.UA. Роберто отметил игру молодого аргентинца Мауро Сарате из Лацио, который сейчас возглавляет гонку бомбардиров: "Сарате - прекрасный игрок. Это было заметно, еще когда он играл на родине, в Велесе. О Мауро говорили уже несколько лет. Он обладает удивительной техникой и фантастически начал карьеру в Италии. Уверен, такой старт поможет ему в будущем".