Мечта Тристана сбылась

Испанский нападающий Диего Тристан подписал контракт с Вест Хэмом. Экс-лидер Мальорки и Депортиво впечатлил тренера Молотобойцев Джанфранко Дзолу, находясь в лондонском клубе на просмотре, и заключил с ВХ соглашение до конца сезона. Тристан рассматривается как замена травмированному Дину Аштону. "Мне всегда нравилась Премьер-лига", - рассказывает Диего. "К тому же, я успешно играл против английских команд. Надеюсь, эта найдет свое продолжение. Дзола убедил меня, что я нужен Вест Хэму, и просмотр прошел очень хорошо", передает FOOTBALL.UA. "Меня тепло приняли, и теперь я должен отблагодарить клуб. Мое соглашение рассчитано всего на полгода, но я думаю, что могу отыграть на серьезном уровне еще сезона два, несмотря на то, что летом хотел завязать с футболом", - говорит 32-летний нападающий. "Осталось побыстрее привыкнуть к британскому стилю игры, и доказать, что я еще на что-то способен".