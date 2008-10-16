Чемпионат мира. Украина проиграла бразильцам

Состоялся матч Чемпионата мира между сборными командами Украины и Бразилии. Его результаты: Бразилия – Украина – 5:3 Бразилия: Тиаго – Ари, Сисо, Винисиуш, Вильде – Габриэль, Шумахер, Ленизио, Маркиньо – Карлиньос, Фалькао. Украина: Лысенко – Иванов, Хурсов, Замятин, Пылыпив – Рогачев, Чепорнюк, Легчанов, Макаев – Романов, Сильченко. Арбитры: Вальенте (Парагвай), Грациа (Испания). Голы: Фалькао (9), Фалькао (17), Ленизио (18), Фалькао (20), Маркиньо (22) – Замятин (2), Романов (17), Романов (40). Удары (в створ): 37 (27) – 13 (10). Угловые: 11 – 8. Владение мячом: 56 – 44.