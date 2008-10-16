Руни сравнил белорусов с «Арсеналом»

Форвард сборной Англии Уэйн Руни, забивший два мяча в отборочном поединке чемпионата мира-2010 против Белоруссии (3:1), отдал должное и партнерам, и соперникам. - Нам пришлось непросто, - приводит слова Руни «Спорт.com.ua». - Хозяева выглядели очень достойно и прекрасно комбинировали, действуя в стиле Арсенала. Однако мы трудились в поте лица и заслужили три очка. Я же забил два гола лишь благодаря замечательным передачам Эмиля Хески и Стивена Джеррарда. Англичане с 12 очками после четырех встреч уверенно возглавляют шестую отборочную группу