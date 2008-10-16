Франция не потерпит оскорбления гимна

Теперь любой футбольный матч, проходящий во Франции, будет немедленно остановлен, если болельщики позволят себе выказывать неуважение национальному гимну страны. Такое решение было принято в среду после встречи президента Николя Саркози с министром спорта Розелин Башело. Такие меры были вызваны инцидентом, который произошел во время товарищеского матча между сборными Франции и Туниса, когда болельщики последних, собственно, и освистали французский гимн, отмечает «Спорт.com.ua». «Любой матч, во время которого будет освистан наш национальный гимн, будет немедленно остановлен, - заявила Башело. – Члены правительства, присутствующие на таком матче, также немедленно покинут стадион. Кроме того, все товарищеские матчи со страной, болельщики которой освистали гимн, будут отменены на срок, который определит федерация футбола». Несмотря на то, что решение уже принято, представитель УЕФА Уильям Геллар считает, что оно вызовет немало проблем. «Под влиянием момента иногда принимаются решения, которые нелегко осуществить на практике, - цитирует Геллара AFP. – Несомненно, это будет обсуждаться с УЕФА и ФИФА, потому что есть много вопросов. Например, что для этого нужно, выработать специальный кодекс поведения? Необходимо оценивать последствия. Есть принципы, а есть и практическая сторона дела. О ней нельзя забывать, потому что удаление 80 тысяч зрителей со стадиона действительно представляет практическую проблему».