Штанге: Нормально играли до середины встречи

Главный тренер сборной Белоруссии Берндт Штанге прокомментировал игру своей команды в отборочном матче с командой Англии (1:3). «Нормально играли лишь до середины встречи, а потом ребят надломил второй пропущенный мяч. В то время как Фабио Капелло одной рукой может доставать из мешка по восемь равноценных футболистов, мы боимся каждой потери. У нас получил травму Александр Глеб, и это создало огромные проблемы в организации игры. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть своих подопечных - все бились, старались. Впереди еще много матчей, и мы будем стремиться по максимуму брать очки», – цитирует Штанге «Газета.Ru».