Бубка стал почетным гражданином Рио-де-Жанейро

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка стал почетным гражданином бразильского города Рио-де-Жанейро. Ранее олимпийский чемпион, многократный чемпион и 35-кратный рекордсмен мира уже был удостоен звания почетного гражданина украинских городов Донецка и Луганска, а также Братиславы (Словакия), Падуи и Абано Терме (Италия). Таким образом, местные органы власти отмечали выдающиеся спортивные достижения Сергея Бубки, его весомый вклад в развитие отечественного и мирового спорта, популяризацию олимпийского движения, говорится в сообщении НОК Украины, сообщает «Утро.ru».