Роналду простили болельщики

Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед" за то, что они выбросили из своей памяти летнюю историю с возможным переходом и сфокусировались на его игре. Летом история с возможным переходом португальца в мадридский "Реал" не сходила с первых полос всевозможных изданий. Роналду признался в своем желании однажды присоединиться к испанскому гиганту и после этого, его возвращение на "Олд Траффорд" казалось невероятным. Но сэр Алекс Фергюсон отказался отпускать лучшего бомбардира команды в Испанию ни за какие деньги, сообщает «Советский спорт». Роналду пропустил начало сезона из-за того, что восстанавливался после июльской операции. Многие ждали его возвращения на поле, чтобы посмотреть как его примут болельщики. Роналду и сам был взволнован перед своим возвращением на поле, но был приятно поражен теплотой приема болельщиками, после выхода на замену в матче с "Вилльяреалом". - Я даже не сколько волновался, а просто с нетерпением ждал реакции болельщиков, - рассказал Роналду the Sun. - Слава Богу люди не забыли всех тех хороших вещей, которые мы сделали для клуба. Я надеюсь, что нынешний сезон пройдет не хуже чем предыдущий. И при этом нам удасться добиться прогресса, - подытожил Роналду.