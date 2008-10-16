Капелло: Мы выглядели лучше

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло на пресс-конференции после матча в Белоруссии, где его подопечные обыграли хозяев (3:1), похвалил соперника, но признал, что победа досталась англичанам заслуженно, сообщает NEWSru.com. "У белорусов хорошая команда, но мы выглядели лучше. Особенно здорово сыграл забивший два гола Руни. Также очень понравилось, как взаимодействовали Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард. Впрочем, я никогда и не сомневался в их способностях. Это два величайших мастера, и для них нет никакой проблемы в том, чтобы играть вместе", - цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.