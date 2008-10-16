Кличко: Мне интересно драться лишь с Льюисом и Валуевым

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко на состоявшейся вчера в Киеве пресс-конференции заявил, что пока не решил, будет ли он продолжать боксерскую карьеру. "В любом деле должна быть мотивация, мотивация следующих поединков, - сказал Кличко-старший. - Если отстаивать титул, то это бои должны быть такие, которые дают кураж, дают мотивацию доказать, что ты сильнейший". По словам Виталия, к числу соперников, против которых он хотел бы выйти на ринг, относятся Леннокс Льюис и Николай Валуев. Просто отстаивать титул против молодых боксеров, не имеющих ни имени, ни чемпионского пояса, у него мотивации нет, сообщает Allboxing.ru. Также Кличко заявил, что Хуан-Карлос Гомес, который возглавляет сейчас рейтинг WBC, не является обязательным претендентом на его титул. Напомним, что Гомес уже дважды выходил победителем из отборочных поединков по версии WBC: в октябре 2007 года он победил Оливера Макколла, а в конце сентября этого года - Владимира Вирчиса. Несколько дней назад кубинский боксер бросил Виталию вызов, заявив: "Я понимаю, что ты предпочитаешь встречаться с соперниками, которые не умеют драться, однако я - официальный претендент на твой титул. Ты не сможешь бегать от меня вечно. Ты знаешь, что я - тот, кто победит тебя. Ты знаешь, насколько я хорош! Когда я уже был чемпионом мира, ты все еще околачивал мешков, которых могла бы нокаутировать и моя бабушка".