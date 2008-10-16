Штанге: Травма Глеба доставила много проблем

Главный тренер сборной Белоруссии Бернд Штанге после поражения от англичан (1:3) на минском стадионе "Динамо" признал, что травма ведущего футболиста Алекасндра Глеба стала одной из основных причин поражения хозяев поля. "Нормально играли лишь до середины встречи, а потом ребят надломил второй пропущенный мяч. В то время как Фабио Капелло одной рукой может доставать из мешка по восемь равноценных футболистов, мы боимся каждой потери. У нас получил травму Александр Глеб, и это создало огромные проблемы в организации игры", - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА. "Тем не менее, мне не в чем упрекнуть своих подопечных - все бились, старались, - продолжил наставник белорусов. - Впереди еще много матчей, и мы будем стремиться по максимуму набирать очки".