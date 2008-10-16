Саенко: Финны не могут бороться за выход на ЧМ

Полузащитник сборной России Иван Саенко после победного матча с Финляндией (3:0) сказал, что такие команды, как финская, не способны претендовать на участие в финальных турнирах мировых чемпионатов, сообщает «Спорт Экспресс». - Такие команды не могут бороться за выход в финальную стадию турнира. А выиграть они могут только у себя дома. - Считаете, финны ни на что не претендуют? - Я уважаю любого соперника, но уверен, что на данный момент у нас в группе два главных фаворита - мы и Германия. - А не удивляет, что такая Финляндия едва не победила немцев? - Просто при поддержке наших болельщиков они стушевались и начали закрываться в защите. Конечно, в Хельсинки будет абсолютно другая игра, и они постараются взять у нас реванш. - Какой отзыв об игре с Германией вам запомнился больше всего? - Меня порадовало, что многие игроки бундестим признали, что ничейный результат был бы закономерен. Почти все они говорили, что им просто повезло. - Вам понравилось играть при полных трибунах? - Было очень приятно, что в Дортмунде, что здесь. Играть при таких трибунах - удовольствие. Надеюсь, мы не разочаровали болельщиков, выложились полностью. - Каково было в таком матче следить за игрой со скамейки запасных? - Это не самое главное. Мы уже доказали на чемпионате Европы, что мы одна команда. Без разницы, кто выходит в основном составе, а кто - на замену и поможет сборной. Мы всегда помогаем друг другу в трудных ситуациях. - Что сказал вам Гус Хиддинк, когда вы выходили на замену? - Он просто решил поменять расстановку: Семшов должен был налево перейти, а Зырянов - с правого фланга в центр. При этом Аршавин должен был оставаться впереди один. - Насколько необходимы были такие перестановки? - Они вытекали из ситуации на поле. Мы вовремя не забили второй гол и расстановка сил могла в любой момент поменяться. Считаю, заменами мы усилили игру.