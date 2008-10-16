Кингсли: В Украине сложнее, чем в Кипре

16 октября 2008, 10:19

Три месяца назад ряды "Металлурга" пополнил новый нападающий - нигериец Санни КИНГСЛИ. В шутку прозванный донецкими болельщиками Саней Кислым, шустрый и техничный игрок матч за матчем демонстрирует очень даже некислый футбол. А все потому, что, по признанию самого Санни, в его лексиконе нет слов "сдаваться" и "отступать". О воле к победе, о непростом детстве и о многом другом форвард рассказал Террикон. - Санни, что ты знал о "Металлурге", Донецке и Украине, когда соглашался принять предложение своего нынешнего клуба? - Приглашение "металлургов" меня очень заинтересовало. Причем я думал не столько о предложенной зарплате, сколько об амбициях команды. Я понял, что у донетчан серьезные намерения. Да и вообще сама перспектива попробовать себя в новом чемпионате казалась мне очень заманчивой. Многое о "Металлурге" я узнал от Аруны Бабангида, который играл здесь раньше. Он рассказал мне очень много о клубе, об украинском футболе, о Донецке. Естественно, мы говорили в основном об условиях, которые здесь есть для игры и тренировок. Ну и, конечно, я спрашивал у него о том, как здесь устроена жизнь, какая погода - и о других подобных вещах. Донецк мне понравился с первого взгляда. Красивый город, который очень быстро развивается. Не сомневаюсь, что в будущем он станет еще лучше. - Класс украинской Премьер-лиги выше, чем у чемпионата Кипра? - Сравнивать два эти турнира не так-то просто - очень уж разные стили. Могу сказать, что в Украине играть сложнее, но интереснее. Украинские команды гораздо лучше обучены тактически, чем кипрские. Кроме того, здесь куда большее значение придают физической готовности. Ну и, конечно же, нельзя не признать, что клубов хорошего уровня в Украине гораздо больше. - Ты мог представить, что твоя новая команда вырвется в лидеры первенства? - Никто здесь о таком не думал и не говорил. Мы просто работали и старались делать свое дело как можно лучше. И наши усилия не пропали даром. Мы выигрывали один матч за другим, появилась уверенность в своих силах, а когда веришь в себя - все получается. У нас в коллективе собрано много футболистов хорошего уровня, но самое главное, что нам нравится вместе работать, и мы чувствуем себя единой командой. - По силам ли "Металлургу" сохранить лидерство и в дальнейшем? - Предсказывать будущее - занятие сложное. Я не буду далеко загадывать наперед и пытаться предположить, на каком месте мы закончим чемпионат. Лучше сосредоточиться на том, что нам предстоит в ближайшее время. Впереди у нас три очень сложных поединка против "Днепра", "Металлиста" и "Ворсклы". Чтобы обыграть коллективы, которые находятся в верхней части таблицы, нужно продемонстрировать все, на что мы способны, показать свой лучший футбол. С каждым туром будет все сложнее, а потому и работать придется больше и упорнее. - Сколько очков "Металлург" может набрать в этих трех матчах? - Мне кажется, не стоит подходить к этому именно с такой точки зрения. Нельзя считать заранее, сколько очков в каких поединках может заработать команда. Это ведь игра, а потому очень сложно что-то загадывать, Случиться может всякое. Нужно просто прилегать все усилия, чтобы обыгрывать конкретного соперника, стараться побеждать в каждой встрече. Перед началом сезона нам никто не ставил задачу обязательно выиграть восемь матчей из десяти. Мы просто выходили на поле и делали свое дело. Все мы настроены серьезно и не хотим сдавать позиции. - Ты был знаком с Николаем Костовым до перехода в "Металлург"? Легко ли с ним работается? - Нет, знакомы мы не были. Получилось, что мы разминулись. Я появился в АЕКе, когда он уже ушел оттуда. Насколько легко с ним работать? Идеальных отношений ни с кем не бывает, что, в общем, совершенно нормально. Я считаю, что Костов - отличный профессионал и уже очень многое сделал для команды. В "Металлурге" я чувствую себя прекрасно. Не могу сказать, что вообще нет никаких сложностей, но все складывается очень хорошо. У меня замечательные отношения как с тренером, так и с партнерами. - Что для тебе главное в футболе? В чем заключается твоя игровая философия? - Самое главное - это побеждать. Когда команда выигрывает, у всех отличное настроение. - По натуре ты победитель? - Понимаете, я рос в бедности. Мне очень рано пришлось начать работать, чтобы помогать семье. Уже в семь лет я трудился на ферме. Когда постоянно нужно преодолевать сложности, то тут поневоле станешь победителем. Ты трудишься каждый день, прилагаешь усилия, чтобы твоя жизнь стала лучше, и тебе приходится проливать пот за все, что у тебя есть и за все, что ты хочешь получить. Всегда и во всем я старался добиться максимального результата, а потому я забыл, что значат слова "сдаваться", "отступать", "отчаиваться". Я не знаю, что это такое! - А что такое отдыхать, ты знаешь? - Мое любимое развлечение - ходить в кино, но в Донецке с этим сложно, потому что фильмы показывают на украинском и русском языке. Так что приходится смотреть их на DVD, а не в кинотеатре. Вот недавно смотрел хороший документальный фильм, который назывался "Тайна", о том, как достичь успеха, как добиться лучших результатов в том, чем ты занимаешься, да и просто о том, как устроить свою жизнь. Очень понравилось. А вообще большую часть свободного времени я провожу дома. Мне не одиноко, потому что я постоянно приглашаю в гости друзей. - С родственниками часто удается пообщаться? - Отпуск и праздники я всегда стараюсь проводить с родными. У меня очень большая семья. Папа и мама живут в Нигерии. У меня пять сестер и двое братьев. Братья, кстати, тоже футболисты. Они играют в чемпионате Швеции. Я не женат, но у меня есть сын. Его зовут Джомали, и ему скоро исполнится три года. Он также живет в Швеции вместе со своей мамой.

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