Бельгазуани: Жаль, что Улье не возглавил «Динамо»

В связи с сообщением о признании Шаира лучшим футболистом сентября во втором дивизионе чемпионата Франции, у нас появился повод вспомнить об этом незаурядном исполнителе, которого во Франции называли «художником», отмечает «Спорт.com.ua». Мы публикуем материал официального сайта «Страсбура», помещенный сразу после достижения соглашения между клубами об аренде игрока. - Что вы чувствуете после подписания контракта со «Страсбуром»? - Я очень рад стать игроком такого клуба, как «Страсбур», обладающего значительным авторитетом во французском футболе. Я пришел сюда, чтобы играть, демонстрировать свои лучшие качества и прежде всего помочь «Страсбуру» выйти в первый дивизион. - Ваши цели на этот сезон? - Играть! Я хочу снова получать удовольствие от игры. Ощутить вкус побед и борьбы на футбольном поле. - Что вы можете сказать нам о ваших качествах как игрока? - Я могу играть крайнего полузащитника или «десятку». Я взрывной футболист, любящий повозиться с мячом, «прошить» оборону противника. - Что вам дал ваш опыт пребывания в Украине? - Если говорить о футболе, было трудно. Я перешел в «Динамо» в августе 2007 года, когда тренером этого клуба должен был стать Жерар Улье. К сожалению для меня, с Улье у «Динамо» не сложилось, а новый тренер не был со мной знаком. К тому же я травмировал колено и вынужден был пропустить три месяца. Понятно, что это также не помогло убедить в своих достоинствах главного тренера. Но из этого опыта я извлек и нечто положительное, особенно в психологическом плане. Было сложно, и к тому же я находился вдали от Франции. Меня не подпускали к основе, хотя руководители клуба прекрасно знали мои сильные стороны. Что ж, я научился работать в одиночку и для себя... Отметим, что в середине сентября перед встречей со «Страсбуром» один из руководителей клуба «Седан» сказал, что больше всего в составе эльзасцев следует опасаться именно Бельгазуани, обладающего великолепным дриблингом и способного дезориентировать оборону соперников. «Он чувствует себя в атаке как рыба в воде», - заметил руководитель «Седана».