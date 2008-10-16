Главный тренер сборной России по бадминтону отправлен в отставку

В среду в здании Счетной палаты РФ состоялось заседание президиума Национальной федерации бадминтона России (НФБР), на котором были рассмотрены итоги выступления сборной России на Играх в Пекине, обсужден проект календаря соревнований на 2009 год и ход подготовки к «Russian Open-2008». Об этих и других вопросах, рассмотренных на президиуме НФБР рассказал президент НФБР, глава аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай. «Оценивая выступление на Олимпиаде в Пекине, президиум констатировал следующее: в этом четырехлетии наша команда, благодаря созданным условиям и проводимой политике, выглядела более солидно, чем в предыдущем, – приводит слова Шахрая «Весь спорт». – Напомню, россияне отобрались в двух ключевых, одиночных, разрядах, в остальных разрядах наши пары попали на лист ожидания. Четыре года назад в Афинах у нас был лишь один дуэт на листе ожидания и ни одного игрока в основной сетке по итогам отбора. Тем не менее, само выступление в Пекине было слабым, безвольным, показало низкую подготовку игроков к стартам. В этой связи президиум признал выступление неудовлетворительным и принял решение об отставке главного тренера сборной России Николая Пешехонова. Мы тщательно подойдем к выбору новой кандидатуры на этот пост, пока же о конкретных фамилиях говорить рано. В любом случае, могу сказать, что в ближайшее время мы привлечем к работе со сборной двух тренеров и спарринг-партнеров из Индонезии – достаточно известных игроков, которые будут помогать новому тренерскому штабу».