Феофанова пропустит зимний сезон

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Игр-2004 в Афинах в прыжках с шестом Светлана Феофанова полностью пропустит наступающий зимний сезон. Об этом сообщила сама Светлана Феофанова, сообщает «Советский спорт». - Сейчас я в отпуске и о возобновлении тренировок пока даже не думала, - рассказала Светлана Феофанова. – В данный момент вот вообще нахожусь на Бали. В ближайших планах – только отдых и восстановление. Зимний сезон я наверняка полностью пропущу – не стану участвовать ни на чемпионате Европы, ни в коммерческих стартах. Мы с тренером Евгением Бондаренко решили, что необходимо отдохнуть и взять паузу. А вот насчет лета еще не думала – оно все-таки еще далеко за горами.