Тошак: Группа нам досталась тяжелейшая

Главный тренер Уэльса Джон Тошак после поражения от сборной Германии (1:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 посетовал, что волей жребия его команда попала в очень трудную группу, сообщает «Советский спорт». - Мне уже давно было понятно, что группа нам досталась тяжелейшая, - сказал Тошак. - Здесь собраны такие команды, что пробиться на чемпионат мира будет невероятно сложно. Но мы делаем все, что от нас зависит. Нам были нужны домашние победы над Азербайджаном и Лихтенштейном, и мы их добились. А в играх с Россией и Германией мы рассчитывали на очко-другое. В Москве играли хорошо и во втором тайме могли вырвать ничью. В игре с немцами пришлось тяжелее – команда Йоахима Лева отлично контролирует мяч и владеет инициативой. Хотя у нашего форварда Крейга Беллами было несколько возможностей отличиться. Так что ноль очков в матче с этими двумя соперниками – разочарование для меня. Сборная Уэльса занимает третье место в четвертой отборочной группе с шестью набранными очками. Россия стоит на одну строчку выше с тем же количеством очков и имеет одну игру в запасе.