Липпи: Горжусь всеми игроками сборной

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи после вчерашней победы над Черногорией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2010 заявил, что гордится игрой своей команды, сообщает «Спорт Экспресс». "Мне очень понравились действия футболистов в последних двух матчах, - сказал наставник "Скуадры адзурры". - Я горжусь своими игроками: и опытными и молодежью, которые смогли взять четыре очка при всех наших сложностях. Черногорцы очень техничны, думаю, что они доставят массу проблем всем соперникам в нашей группе. Сейчас мы строим новую команду, а на это требуется время. Но я не считаю это поводом для жалоб". Победа итальянцев примечательна тем, что позволила Липпи повторить национальный рекорд по количеству матчей без поражений подряд. До этого достижение единолично принадлежало знаменитому Витторио Поцци, под чьим руководством сборная Италии становилась чемпионом мира в 1934 и 1938 годах.