Мещеряков: Все решит домашняя игра

Форвард питерского "Спартака" Егор Мещеряков считает, что исход противостояния с румынским "Плоешти", которому россияне уступили в первом матче (76:79), в 1-м квалификационном раунде Кубка Вызова еще не решен, информирует «Спорт Экспресс». "Мы проиграли три очка, но их можно отыграть в домашней встрече. Но, конечно, и в этой встрече настраивались на победу. В составе "Плоешти" играет Каталин Бурлака из сборной Румынии. Недавно я уже был с ним на одной площадке - в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2009 Белоруссия - Румыния. Могу сказать, что Бурлака сыграл очень хорошо".