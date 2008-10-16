«Ливерпуль»: Травмировались Торрес и Бабель

Фернандо Торрес может пропустить два следующих матча Ливерпуля из-за повреждения бедра, полученного вчера в матче против Бельгии, сообщает FOOTBALL.UA. Если будет подтверждено растяжение мышцы, то на восстановление Торресу понадобится неделя, если надрыв - две. Другой футболист атаки Ливерпуля, Райан Бабель, повредил лодыжку в матче за сборную Голландии против Норвегии. Детали насчет его травмы пока отсутствуют. Футболисты практически наверняка пропустят субботний матч Ливерпуля против Уигана и матч Лиги Чемпионов против Атлетико, однако должны быть готовы к матчу с Челси 26 октября.