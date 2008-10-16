Вукич может играть за «Москву»

Вчера Звонимир Вукич, в июне перешедший в Москву из Шахтера, получил от ФИФА так называемое временное разрешение выступать за Горожан, отмечает FOOTBALL.UA. Требовалось оно потому, что украинский клуб утверждает, будто 29-летний серб имеет с ним действующий контракт. Сам же футболист уверяет, что такой документ не подписывал. Так или иначе, теперь полузащитник получил право играть в премьер-лиге, что, впрочем, не отменяет дальнейшего разбирательства. Дебют Вукича в российском чемпионате может состояться уже в ближайшую субботу в Самаре в матче с Крыльями Советов.