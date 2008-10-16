Маньи-Кур отменили из-за денег

Вчера, 15 октября, было объявлено об отмене Гран-при Франции 2009 года, который должен был состояться 26-28 июня на автодроме Маньи-Кур. Об этом проинформировал президент Французской федерации автоспорта (FFSA) Николя Дешо. Гран-при отменено по финансовым причинам, отмечает «Корреспондент». Будущее этапа находилось под вопросом с прошлого года. Берни Экклстоун неоднократно говорил о том, что хотел бы перенести французский этап поближе к Парижу, например, в Диснейленд. Однако на период определения нового местоположения и постройки трассы Гран-при был сохранен на Маньи-Куре, сообщает «Корреспондент». FFSA, которая является промоутером Гран-при Франции, заявило, что его проведение больше не выгодно, и Федерация не готова финансировать этот этап в будущем. Неделю назад Совет ФИА исключил из календаря чемпионата гонку в Канаде. Таким образом, вместо 19 этапов в 2009 году остается только 17.