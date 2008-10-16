Воронин будет играть в маске

На первой тренировке после возвращения из сборной Украины нападающий Герты Андрей Воронин получил серьезную травму. В одном из столкновений с партнером по команде Андрей получил сильный удар в область носа. Сразу после тренировки вместе с врачами Герты футболист был направлен в одну из клиник Берлина. Точный диагноз, как рассказал агент футболиста Андрей Головаш, пока не известен, отмечает «Корреспондент». Однако, скорее всего, речь идет о переломе носа. Врачи сразу сказали, если это перелом - Андрей наденет специальную защитную маску. Вчера днем на тренировку украинец вышел все-таки в маске, чем сразу привлек к себе внимание немецких журналистов. Агент украинца разговаривал с Ворониным, когда тот ехал на рентген-снимок в больницу. "Он держится молодцом и совсем не собирается уходить на больничный, - сказал Головаш. - Это обычный футбольный эпизод, который никак не повлияет на его состояние". Не исключено, что именно в защитной маске форвард выйдет на матч против Штутгарта. Андрей Воронин, так и не сыгравший против сборной Хорватии (0:0) в субботу, 11 октября, заявил, что не видит больше смысла приезжать в распоряжение команды Михайличенко. Со своей стороны, главный тренер сборной сказал, что не будет делать поспешных решений и объявит свою позицию позже.