Капелло: Мы играем, как команда

Фабио Капелло был доволен игрой и единством своей команды, которую та продемонстрировала в матче с Беларусью. Англичане выиграли со счетом 3:1, так что пока что у них ни одного поражения в отборочном цикле, сообщает «Спорт.com.ua». «Я очень доволен тем, что сегодня мы играли как команда, игроки фантастически проявили себя, - сказал Капелло на пресс-конференции после матча. – Они играли друг за друга, как единый коллектив, и это очень важно. Они больше не были отдельными футболистами. Еще до матча я говорил, что Беларусь очень непросто обыграть, поэтому эта победа очень важна. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором – еще лучше. Тем не менее, это всего лишь еще один шаг на пути к финалу, впереди еще длинная дорога».