Федоров: Не думал завершать карьеру

33-летний защитник Сергей Федоров год оставался без игровой практики после того, как стал невостребованным в родном «Динамо». Однако опытный исполнитель не повесил бутсы на гвоздь, о чем можно было подумать, учитывая отсутствие какой-либо информации о его трудоустройстве, и на днях объявился в тренировочном лагере «Львова», с которым был близок к подписанию контракта. Однако из-за травмы покинул расположение «горожан», отмечает «Спорт.com.ua». - Во время одного из тренировочных занятий я повредил локоть, - сказал Федоров. - Травма не серьезная - скорее, неприятная. Ведь случилась в такой момент, когда в моей судьбе могла наконец-то наступить определенность. Хотя, надеюсь, много времени на лечение не потребуется. - Как в таком случае продвигается дело с подписанием контракта с львовским клубом? - Этот вопрос не закрыт, он обсуждается с руководством и тренерским штабом львовян. Думаю, в ближайшие несколько дней ситуация окончательно прояснится. - На просмотр, по всей видимости, вас приглашали еще до представления нового наставника команды Сергея Ковальца? - Да, с Сергеем Ивановичем я еще не общался, но думаю, наш разговор состоится в ближайшее время. - Советовались ли вы с Владиславом Ващуком, прежде чем принять приглашение «горожан»? - Конечно. Влад рассказал мне, что команда во Львове подобралась молодая, перспективная. Не спорю, где-то игрокам не хватает опыта, но этот недостаток они компенсируют огромной самоотдачей. - Чем, если не секрет, занимались во время вынужденной игровой паузы? - Было не до отдыха. Тренировался индивидуально, параллельно подыскивая новое место работы. - То есть не думали завершать карьеру? - Даже мысли такой не допускал! Ведь чувствовал в себе силы еще поиграть на высоком уровне. Признаюсь, клуб, не ставящий перед собой конкретных целей, меня не устраивал, тем более низшего дивизиона. Хотелось, чтобы в моей карьере вновь появилась возможность доказать свою состоятельность. А перед «Львовом» хоть и не стоят высокие задачи, зато в команде горят желанием сохранить прописку в высшем дивизионе. Это, согласитесь, серьезный вызов.