«Барселона» оценила Месси в 150 миллионов евро

Лионель Месси опередил своих товарищей по команде Самуэля Это’о и Тьерри Анри, и стал самым высокооплачиваемым игроков «Барселоны», сообщает «Спорт.com.ua». Аргентинец подписал новый улучшенный контракт еще в июле, но детали его стали известны только на днях, когда об это рассказало Catalunya Ràdio, а клуб подтвердил информацию. Хотя точные цифры клуб не подтвердил, скорее всего, соглашение игрока рассчитано до 2014 года. Месси будет получать от 10 до 14 миллионов евро за сезон, а чтобы выкупить его любому клубу придется заплатить 150 миллионов евро.