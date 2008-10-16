Третьяков: В новом сезоне буду бить все рекорды

Чемпион мира среди юниоров-2007, чемпион Европы, первый в российской истории победитель этапа Кубка мира по скелетону Александр Третьяков продолжает подготовку к новому сезону, хотя до сих пор не провел ни одной тренировки на льду. «Недавно у нас завершился сбор по общефизической подготовке в Сочи, а в пятницу я уезжаю на очередной сбор в латвийскую Сигулду, – цитирует Третьякова «Весь спорт». – Там еще пройдут какие-то соревнования, вроде Кубок России, хотя я точно не помню название. Летом мы много работали над ОФП, и форма сейчас очень хорошая. Чувствую, в новом сезоне опять буду бить все рекорды на разгоне (улыбается). Со льдом немного сложнее, в этом году ледовую подготовку мы начинаем немного позднее обычного. В Сигулде сейчас важно будет определиться со скелетонами, с коньками. Есть новые варианты, новые машины, буду сравнивать со старыми и выбирать. Очень хочется после неудачного прошлого сезона этой зимой наконец выступить удачно».