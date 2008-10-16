Крамник сравнил шахматы с боем боксеров-тяжеловесов

Российский гроссмейстер Владимир Крамник считает, что основная борьба в матче за звание чемпиона мира между ним и индийцем Вишванатаном Анандом еще впереди. «Первые две партии – это разведка, – цитирует слова Крамника «Спорт». – Счет нормальный, в игру я вошел. В боксерском бою тяжеловесов тоже редко случается, когда в первых двух раундах они начинают друг друга колотить. Обычно смотрят, какая стратегия у соперника, как он готов, какие подготовил дебюты, а потом уже все начинается. Уверен, что в следующих партиях будет уже стыковая игра, потому что уже кое-что понятно и ему о моей подготовке и мне о его. Сейчас будем вносить некоторые корректировки в тактику».