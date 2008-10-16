Формула-1. Хэмилтон: Что будет делать Алонсо, меня не касается

Британский гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон прокомментировал заявление Фернандо Алонсо о том, что он хочет помочь главному сопернику Хэмилтона Фелипе Массе выиграть титул. «На самом деле я не задумываюсь о словах Алонсо. Сейчас я сосредоточен на своей работе, и самое важное для меня быть в форме на Гран-при Китая в воскресенье и заработать несколько очков. Я хочу финишировать как можно выше, а что будут делать другие, меня не касается», – приводит слова гонщика «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.