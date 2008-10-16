НХЛ. Хабибуллин блистал в матче «Чикаго»-«Феникс»

В ночь с 15 на 16 октября состоялись пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди россиян, выступающих за океаном, наиболее яркую игру показал голкипер "Чикаго Блэк Хокс" Николай Хабибулин, который помог своему клубу одержать уверенную победу над "Финикс Койотс" (4:1). Хабибулин отразил 29 из 30 бросков по свом воротам. Ворота "Финикса" защищал другой российский игрок - Илья Брызгалов, передает «Лента.ru». Отметим, что перед началом сезона "Чикаго" выставил Хабибулина на драфт отказов. Однако ни один клуб не проявил интереса к голкиперу, и руководство "Блэк Хокс" решило, что вратарь начнет сезон в составе "Чикаго". В матче между "Монреаль Канадиенс" и "Бостон Брюинс" в составе канадской команды россияне отличились трижды. На 16-й минуте первого периода Алексей Ковалев с передачи Андрея Маркова забил гол в ворота "Бостона", реализовав численное преимущество. За полторы минуты до конца первой двадцатиминутки Марков снова помог партнерам по команде, отдав результативный пас. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 3:3. "Монреаль" одержал обеду на "Бостоном" только в серии буллитов, установив окончательный счет встречи - 4:3. Бывший клуб российского нападающего Александра Радулова "Нэшвилл Предаторс" уступил "Даллас Старс" со счетом 4:6. В составе "Старс" наиболее результативным оказался новичок команды 21-летний швед Фабиан Брюнстрем, забивший в ворота "Нэшвилла" три гола. Прошедший матч стал первой игрой шведа за клуб НХЛ. Три забитых шайбы позволили Брюнстрему установить рекорд результативности в одном матче для новичков Лиги. Команда россиянина Максима Афиногенова "Баффало Сейбрс" одержала победу над бывшим клубом Яромира Ягра "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1. Сам Афиногенов с начала сезона не набрал ни одного очка. Последним завершился матч между "Эдмонтон Ойлерс" и "Анахайм Дакс". Итог встречи - 3:2 в пользу команды из Эдмонтона. Первый гол в ворота "Анахайма" своему партнеру помог забить россиянин Денис Гребешков, записав на свой счет результативную передачу.