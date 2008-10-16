КХЛ проверит здоровье всех игроков из-за смерти Черепанова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проведет независимое медицинское освидетельствование всех игроков, принимающих участие в турнире. Об этом рассказал президент КХЛ Александр Медведев, комментируя смерть хоккеиста омского "Авангарда" Алексея Черепанова, погибшего 13 октября, сообщает «Спорт Экспресс». По словам президента КХЛ, уже в ноябре начнется проверка молодых хоккеистов, а позднее эта практика будет распространена на всех игроков лиги. Медведев отметил, что хоккеисты, которые не пройдут проверку, не будут допущены до участия в соревнованиях. Президент КХЛ рассказал также, что в будущем лига планирует проверить всех хоккеистов на наличие в организме запрещенных препаратов. Сроки этой проверки пока не определены. 19-летний Черепанов потерял сознание во время матча "Витязь" - "Авангард", состоявшегося в подмосковном Чехове. Черепанов был доставлен в больницу и умер около 23:00.