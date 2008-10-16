Чагаев: Виталий Кличко был великолепен

Обладатель титула "чемпиона в отпуске" (временно недействующего чемпиона) по версии WBA в супертяжёлом весе Руслан Чагаев поделился своими впечатлениями от поединка за звание чемпиона мира о версии WBC между Виталием Кличко и Сэмюэлем Питером. "Я смотрел бой по телевизору. Выступление Виталия было великолепным. Он действовал спокойно и умно. Его тактика была идеальной. У Питера не было ни единого шанса. В общем-то, Питер умеет боксировать, не знаю, что с ним случилось", — цитирует слова Чагаева Fightnews.com.