Наставник сборной Бразилии отказался уходить в отставку

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Дунга заявил, что он не уйдет в отставку, несмотря на многочисленные критические отзывы о его работе. Дунга сделал свое заявление после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года, в котором бразильцы не смогли победить команду Колумбии (0:0), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. В конце встречи болельщики начали освистывать бразильских футболистов и требовать отставки главного тренера. Однако Дунга пообещал, что он выведет сборную в финальный турнир ЧМ-2010 и не будет обращать внимания на критику до конца отборочных соревнований. Главный тренер напомнил, что сборная Бразилии занимает второе место в южноамериканской отборочной группе. "Складывается впечатление, что команда находится в кризисе и идет на последнем месте", - сказал Дунга. Наставник добавил, что соперники бразильцев часто играют от обороны. После десяти туров лидером южноамериканской отборочной группы является сборная Парагвая (23 очка). У бразильцев 17 очков, а у Аргентины и Чили - по 16.