Лаудруп: Надежды «Спартака» связаны со следующим сезоном

Главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп после открытой тренировки, которая прошла 16 октября в Тарасокве, поделился своими впечатлениями от работы в команде. "В целом работать в "Спартаке" мне нравится, потому что здесь молодые игроки, которые всё впитывают в себя, стараются делать, так как я говорю. В этом сезоне в каждом матче мы будем стараться побеждать, хотя все основные надежды связаны со следующим годом", — сказал Лаудруп. Также тренер заявил, что расстроиться, если красно-белым не удастся выйти в весеннюю стадию Кубка УЕФА. "Очень надеюсь, что в Кубке УЕФА "Спартаку" удастся выйти из группы. Если этого сделать не получится, то буду сильно разочарован", — приводит слова Лаудрупа Чемпионат.ру.