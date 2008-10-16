Евро-2012. В Донецке завершается строительство главного стадиона

В рамках подготовки к Евро-2012 в Донецке задействовано шесть спортивных объектов. Первый - главный объект региона - 50-тысячный стадион "Донбасс-Арена". Строительство нового стадиона переходит в завершающую стадию. На "Донбасс Арене" приступили к сборке футбольного газона. Как только на стадион прибудут материалы для дренажа, пленочное покрытие пошагово будут снимать и прокладывать траншеи для труб. Завершение работ намечено на лето следующего года. Намечена реконструкция к Евро-2012 регионального спортивного комплекса "Олимпийский" с целью увеличения числа зрителей с 26 до 30 тысяч мест. Однако, бюджетное финансирование на реализацию данного проекта пока не поступило. В 2009 году будет завершена реконструкция стадиона "Олимпик" в Ленинском районе города, за средства инвестора (более 20 млн гривен). Предусмотрено создание в ходе реконструкции на базе стадиона современного спортивного тренировочного центра. В Калининском районе (в качестве резервного стадиона) готовят к Евро-2012 стадион "Макси" за счет долевого финансирования из городского бюджета и инвестиций. Его сдача намечена также на следующий год. Силами ФК "Шахтер" и "Металлург" запланирована модернизация существующих спортивных баз клубов в размере нескольких миллионов гривен собственных средств. В целом, как отметили в комитете по физкультуре и спорту городского совета, подготовка спортивных объектов Донецка ведется по графику, передает «Корреспондент».