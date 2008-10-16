Формула-1. Хаккинен: Если Хэмилтон не потеряет голову, то выиграет чемпионат

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что Льюису Хэмилтону нужно сохранять спокойствие, если он хочет выиграть титул в борьбе с Фелиппе Массой. «Осталось две гонки, и ситуация становится просто захватывающей! На нее может повлиять сочетание различных факторов: будет ли это техническая неполадка, или ошибка гонщика, или кто-то слишком гибко будет трактовать правила – в общем, случиться может все, что угодно. – приводит слова гонщика «Газета.Ru» со ссылкой на f1news.ru. – Конечно, Льюис лидирует, и если он сможет сохранить спокойствие, не потеряет голову, ему вполне по силам выиграть чемпионат. Но Фелиппе совсем рядом, можно сказать, он стучится в дверь; Кубица тоже постепенно приближается к лидерам. Никогда не знаешь, чего ждать, так что, посмотрим».