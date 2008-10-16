Украинцы стартуют в шахматной Лиге чемпионов

17 октября в греческом городе Калитея стартует Кубок Европы среди шахматных клубов. Это соревнование - аналог футбольной Лиги чемпионов. В Кубке Европы примут участие 64 сильнейших клуба Старого Света. Среди них одна украинская команда - «PVK Kiev Chess». Этот клуб создан всего два года назад, но уже успел стать двукратным чемпионом Украины. В составе «PVK Kiev Chess» выступают: - самый юный гроссмейстер в истории шахмат - 18-летний Сергей Карякин (звание он получил в 12 лет 7 месяцев и вошел в «Книгу рекордов Гиннеса») - четыре чемпиона Украины разных лет - Захар Ефименко, Александр Арещенко, Евгений Мирошниченко и Владимир Баклан (последний к тому же - чемпион мира-2001 в составе сборной Украины) - три легионера – экс-севастополец Александр Онищук (США), экс-львовянин Александр Белявский (Словения) и Дмитрий Яковенко (Россия) Павел Куфтырев, президент Федерации шахмат Киева и клуба «PVK Kiev Chess»: - Перед командой стоит задача – побороться за призовую тройку. Мы имеет шестой командный рейтинг на турнире, но коллектив у нас сплоченный и сыгранный, костяк команды – молодые и амбициозные гроссмейстеры, поэтому есть хорошие шансы вернуться домой с медалями. Владимир Баклан, капитан команды: - Многие интересуются, что означает абревиатура «PVK» в названии клуба. Все очень просто. Спонсор нашей команды – президент Федерации шахмат Киева Павел Вячеславович Куфтырев. Именно в знак уважения к нему мы «зашифровали» его инициалы «ПВК» в названии команды. Но, учитывая, что мы будем выступать в международном турнире, то аббревиатура написана латиницей. Топ-10 команд-участниц Кубка Европы 1. «Урал» (Россия) 2. «Мика» (Армения) 3. «Босна» (Босния) 4. «Баден-Баден» (Германия) 5. «Экономист» (Россия) 6. «PVK Kiev Chess» (Украина) 7. «Ашдод» (Израиль) 8. ТПС (Россия) 9. «Загреб» (Хорватия) 10. «Линекс» (Испания)